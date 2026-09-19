एंथ्रोपिक ने IPO लाने की योजना आगे खिसका दी है

एंथ्रोपिक की अब नवंबर में IPO लाने की योजना, 2,000 अरब डॉलर मूल्यांकन का लक्ष्य

क्या है खबर?

क्लाउड निर्माता एंथ्रोपिक नवंबर में अपना आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने पहले अक्टूबर में सार्वजनिक होने की योजना बनाई थी, लेकिन अब तारीख आगे बढ़ा दी है। रिपोर्ट के अनुसार, इस देरी से कंपनी को संभावित निवेशकों के सामने अपनी तीसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे पेश करने का समय मिल जाएगा। AI डेवलपमेंट को लेकर चिंताओं के बावजूद कंपनी का राजस्व जुलाई तक बढ़कर 65 अरब डॉलर (करीब 6,100 अरब रुपये) हो गया।