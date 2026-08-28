एंथ्रोपिक जल्द ला सकती है अपना IPO

AI कंपनी एंथ्रोपिक जल्द ला सकती है IPO, सितंबर-अक्टूबर में लिस्टिंग की तैयारी

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:55 pm Aug 28, 202601:55 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक शेयर बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है। द इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी मजदूर दिवस के बाद अपना IPO प्रॉस्पेक्टस जारी कर सकती है। इसकी शेयर बाजार में लिस्टिंग सितंबर के आखिर या अक्टूबर की शुरुआत में होने की संभावना है। कंपनी ने इस साल की शुरुआत में सार्वजनिक लिस्टिंग के लिए गोपनीय तरीके से आवेदन किया था। अब वह OpenAI से पहले बाजार में आने की तैयारी में है।