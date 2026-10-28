एंथ्रोपिक लॉन्च करने वाली है IPO, भारतीय कैसे कर सकेंगे निवेश?

अमेरिका में IPO के दौरान आम निवेशकों के लिए भारत जैसा तय कोटा नहीं होता।

शेयरों का बंटवारा मुख्य रूप से IPO संभालने वाले संस्थान करते हैं और बड़ा हिस्सा संस्थागत निवेशकों को मिल सकता है। इसलिए भारतीय निवेशकों के लिए IPO की शुरुआती कीमत पर शेयर पाना मुश्किल होगा।

एक विकल्प यह है कि कंपनी के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद अंतरराष्ट्रीय निवेश सुविधा देने वाले भारतीय मंचों या विदेशी ब्रोकर के जरिए शेयर खरीदे जाएं।