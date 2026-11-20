एंथ्रोपिक IPO की धमाकेदार शुरुआत, शेयर 21 प्रतिशत उछले और मूल्यांकन 1.8 लाख करोड़ डॉलर पहुंचा
क्या है खबर?
एंथ्रोपिक ने शेयर बाजार में शानदार शुरुआत की है। 19 नवंबर को कंपनी के शेयर अपने IPO मूल्य 83 डॉलर के मुकाबले 111.50 डॉलर पर खुले। कारोबार के दौरान कीमत 115 डॉलर तक पहुंच गई और अंत में 97.17 डॉलर पर बंद हुई। इस तेजी के बाद कंपनी का बाजार मूल्य करीब 1.8 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 170 लाख करोड़ रुपये) हो गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, इस IPO ने स्पेस-X के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।
निवेश
IPO से जुटाए 81.3 अरब डॉलर
एंथ्रोपिक ने अपने IPO के जरिए करीब 81.3 अरब डॉलर (लगभग 7,600 अरब रुपये) जुटाए हैं।
इसके अलावा, निजी निवेश के माध्यम से 26 अरब डॉलर की रकम भी हासिल की है। इस तरह कंपनी ने कुल 107.3 अरब डॉलर जुटाकर अब तक के सबसे बड़े सार्वजनिक निर्गम का रिकॉर्ड बनाया है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस निवेश में एनवीडिया, गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट और AMD जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं।
कमाई
तेजी से बढ़ रही कंपनी की कमाई
एंथ्रोपिक का कारोबार उसके क्लाउड चैटबॉट और कोडिंग सहायक के इर्द-गिर्द बढ़ रहा है।
कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक, 31 अक्टूबर तक उसका सालाना राजस्व 81 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। सितंबर के अंत तक उसके 11,900 से ज्यादा ऐसे ग्राहक थे, जिनसे पिछले 12 महीनों में कम से कम 1 लाख डॉलर की कमाई हुई।
हालांकि, कंपनी को तीसरी तिमाही में 56.7 करोड़ डॉलर का परिचालन घाटा भी हुआ है।
कंपनियां
बड़ी टेक कंपनियां निवेशक भी और प्रतिद्वंद्वी भी
एंथ्रोपिक के कारोबार में अमेजन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की अहम भूमिका है।
ये कंपनियां उसकी निवेशक, ग्राहक और कारोबारी साझेदार होने के साथ प्रतिद्वंद्वी भी हैं। कंपनी की जानकारी के मुताबिक, एंथ्रोपिक के करीब 15 प्रतिशत शेयर अमेजन और 13 प्रतिशत शेयर गूगल के पास हैं।
इसके अलावा, कंपनी ने एनवीडिया से उन्नत चिप हासिल करने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए हैं। इन आपसी निवेशों को लेकर उद्योग में सवाल भी उठ रहे हैं।
चुनौती
कमाई और खर्च के बीच संतुलन बनाना होगी चुनौती
शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बावजूद एंथ्रोपिक के सामने मुनाफा कमाने की चुनौती है।
गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी को सकारात्मक सालाना नकदी प्रवाह हासिल करने में 2030 तक का समय लग सकता है। AI तकनीक को विकसित करने और चलाने पर भारी खर्च हो रहा है।
कंपनी के सामने दूसरी AI कंपनियों से प्रतिस्पर्धा और तकनीक के सुरक्षित इस्तेमाल की जिम्मेदारी भी है। इसके बावजूद निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है।