एंथ्रोपिक IPO की धमाकेदार शुरुआत

एंथ्रोपिक IPO की धमाकेदार शुरुआत, शेयर 21 प्रतिशत उछले और मूल्यांकन 1.8 लाख करोड़ डॉलर पहुंचा

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:57 am Nov 20, 202610:57 am

क्या है खबर?

एंथ्रोपिक ने शेयर बाजार में शानदार शुरुआत की है। 19 नवंबर को कंपनी के शेयर अपने IPO मूल्य 83 डॉलर के मुकाबले 111.50 डॉलर पर खुले। कारोबार के दौरान कीमत 115 डॉलर तक पहुंच गई और अंत में 97.17 डॉलर पर बंद हुई। इस तेजी के बाद कंपनी का बाजार मूल्य करीब 1.8 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 170 लाख करोड़ रुपये) हो गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, इस IPO ने स्पेस-X के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।