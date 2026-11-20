एंथ्रोपिक के IPO से कर्मचारियों की चमकी किस्मत

एंथ्रोपिक IPO ने 2,800 कर्मचारियों को बनाया करोड़पति, 2021 में बनी थी कंपनी

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:02 am Nov 20, 202610:02 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक के शेयर बाजार में उतरते ही उसके कर्मचारियों की संपत्ति में बड़ा इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के करीब 96 प्रतिशत कर्मचारियों के पास अब 10 लाख डॉलर से ज्यादा मूल्य के शेयर हैं। वहीं, लगभग 2,800 कर्मचारियों की हिस्सेदारी की कीमत 1 करोड़ डॉलर (लगभग 90 करोड़ रुपये) से अधिक बताई गई है। कंपनी के IPO ने मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों के लिए बड़ी संपत्ति बनाने का रास्ता खोल दिया है।