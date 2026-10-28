एंथ्रोपिक के पास ऐपल और एनवीडिया से भी ज्यादा नकदी

करीब 6 साल पहले शुरू हुई एंथ्रोपिक ने अब तक निजी निवेशकों से 141 अरब डॉलर जुटाए हैं। कंपनी के प्रस्तावित IPO से उसकी नकदी और बढ़ सकती है।

रिपोर्टों के मुताबिक, इस पेशकश के जरिए 100 अरब डॉलर से ज्यादा जुटाए जाने की संभावना है। ऐसा होने पर कंपनी के पास कुल नकदी 230 अरब डॉलर से अधिक हो सकती है।

हालांकि, कंपनी ने अभी तक IPO से जुटाई जाने वाली रकम का आधिकारिक आंकड़ा नहीं बताया है।