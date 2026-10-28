एंथ्रोपिक के पास ऐपल और एनवीडिया से भी ज्यादा नकदी
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक के पास इस समय ऐपल और एनवीडिया से भी अधिक नकदी मौजूद है। CNBC और S&P कैपिटल IQ के आंकड़ों के मुताबिक, 30 जून तक कंपनी के पास 131.7 अरब डॉलर की नकदी और कम समय के निवेश थे। अमेरिकी नियामक के पास जमा दस्तावेज में एंथ्रोपिक ने 112.4 अरब डॉलर नकदी और 19.3 अरब डॉलर के कम समय वाले निवेश की जानकारी दी है।
IPO
IPO से और बढ़ सकता है कंपनी का खजाना
करीब 6 साल पहले शुरू हुई एंथ्रोपिक ने अब तक निजी निवेशकों से 141 अरब डॉलर जुटाए हैं। कंपनी के प्रस्तावित IPO से उसकी नकदी और बढ़ सकती है।
रिपोर्टों के मुताबिक, इस पेशकश के जरिए 100 अरब डॉलर से ज्यादा जुटाए जाने की संभावना है। ऐसा होने पर कंपनी के पास कुल नकदी 230 अरब डॉलर से अधिक हो सकती है।
हालांकि, कंपनी ने अभी तक IPO से जुटाई जाने वाली रकम का आधिकारिक आंकड़ा नहीं बताया है।
चुनौती
कंप्यूटिंग क्षमता पर खर्च की बड़ी चुनौती
एंथ्रोपिक के पास भारी नकदी होने के बावजूद आने वाले वर्षों में उसे कंप्यूटिंग क्षमता और तकनीकी ढांचे पर बड़ी रकम खर्च करनी होगी।
कंपनी ने बताया कि साल की पहली छमाही में उसका कंप्यूटिंग और बुनियादी ढांचे पर खर्च 8.95 अरब डॉलर रहा। कंपनी आमतौर पर जरूरत से 12 से 18 महीने पहले कंप्यूटिंग क्षमता के लिए समझौते करती है।
इसलिए मौजूदा खर्च के आंकड़े भविष्य में होने वाले कुल खर्च की पूरी तस्वीर नहीं दिखाते हैं।
अन्य
भविष्य में 587 अरब डॉलर से ज्यादा की जिम्मेदारी
एंथ्रोपिक ने 30 जून तक भविष्य के लिए 321.4 अरब डॉलर की लीज संबंधी देनदारियों और 265.6 अरब डॉलर के अन्य तय भुगतान की जानकारी दी थी।
इन दोनों को मिलाकर रकम 587 अरब डॉलर से अधिक हो जाती है। इसके बाद कंपनी ने करीब 245 अरब डॉलर की न्यूनतम भविष्य की भुगतान जिम्मेदारियों वाले नए समझौते भी किए।
इन खर्चों को पूरा करने के लिए एंथ्रोपिक को आगे निवेश जुटाना होगा या अपने कारोबार से पर्याप्त कमाई करनी होगी।