एंथ्रोपिक ने IPO के लिए दस्तावेज दाखिल किए

एंथ्रोपिक ने IPO के लिए दाखिल किए दस्तावेज, 'ANT' नाम से बाजार में उतरने की तैयारी

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:15 pm Oct 26, 202608:15 pm

क्या है खबर?

दिग्गज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक ने IPO के लिए दस्तावेज दाखिल किया है। कंपनी अमेरिकी शेयर बाजार नैस्डैक में 'ANT' नाम से लिस्ट होना चाहती है। इस लिस्टिंग के जरिए कंपनी शेयर बाजार से जुड़ने और निवेशकों तक पहुंच बनाने की तैयारी कर रही है। एंथ्रोपिक के इस कदम पर निवेशकों की नजर रहेगी। एंथ्रोपिक, AI मॉडल क्लॉड को बनाने वाली कंपनी है और उसकी लिस्टिंग को तकनीकी क्षेत्र के लिए अहम माना जा रहा है।