अमेरिकी लोग ट्रंप पर दबाव बनाने के लिए टेक कंपनियों का बहिष्कार कर रहे हैं

अमेरिका में हो रहा दिग्गज टेक कंपनियों का बहिष्कार, जानिए क्या है इसकी वजह

क्या है खबर?

अमेरिका में गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज टेक कंपनियों का बहिष्कार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कंपनियों को नुकसान पहुंचाकर डोनाल्ड ट्रंप सरकार को चेताना है। 'रेसिस्ट एंड अनसब्सक्राइब' नामक इस बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर स्कॉट गैलोवे ने की है। यह आंदोलन मिनेसोटा में 2 नागरिकों की जान लेने वाले आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) के मौजूदा अभियानों का विरोध करने के उद्देश्य से शुरू किया गया।