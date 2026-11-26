स्पेस-X अमेरिकी बच्चों को शेयर देगी

एलन मस्क की स्पेस-X से अमेरिकी बच्चों को मिलेंगे 2 शेयर, जानिए क्याें दिए जा रहे

क्या है खबर?

स्पेस-X ने ट्रंप अकाउंट्स प्रोग्राम के जरिए अमेरिकी बच्चों को कंपनी का एक शेयर देने की योजना की घोषणा की है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एलन मस्क ने भी अपनी ओर से एक शेयर देने का वादा किया है। इसके जरिए टैक्स-फायदे वाले निवेश खातों के माध्यम से स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी में हिस्सेदारी अगली पीढ़ी तक पहुंचेगी। इन खातों को इस तरह डिजाइन किया गया है, ताकि बच्चों को लंबे समय की बचत करने में मदद मिल सके।