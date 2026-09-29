AMD ने खरीदा AI स्टार्टअप वर्ल्ड लैब्स

AMD ने खरीदा AI स्टार्टअप वर्ल्ड लैब्स, 800 अरब रुपये में हुआ सौदा

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:00 pm Sep 29, 202601:00 pm

क्या है खबर?

चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस (AMD) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप वर्ल्ड लैब्स को खरीद लिया है। AMD ने इसके लिए 8.2 अरब डॉलर (लगभग 800 अरब रुपये) का सौदा किया है। यह डील ऐसे समय हुई है, जब कंपनी AI चिप के क्षेत्र में एनवीडिया से मुकाबला बढ़ा रही है। वर्ल्ड लैब्स की रिसर्च टीम और उसकी खास AI तकनीक अब AMD का हिस्सा होगी। कंपनी को इससे AI कारोबार को मजबूत करने में मदद मिलेगी।