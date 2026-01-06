अमेजन पे ने भारत में शुरू की फिक्स्ड डिपॉजिट सर्विस, जानिए कितना मिलेगा ब्याज 

सर्विस 2 गैर-सरकारी वित्तीय संस्थानों (NBFCs)- श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस और 5 बैंकों- शिवालिक स्मॉल, सूर्योदय स्मॉल, साउथ इंडियन, स्लाइस और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। श्रीराम फाइनेंस महिला निवेशकों को 0.5 फीसदी तक की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) के तहत प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक 5 लाख रुपये तक की जमा राशि का बीमा किया जाता है।

तरीका

इस तरह कर सकते हैं FD में निवेश

अमेजन पे ऐप के जरिए सीधे फिक्स्ड डिपॉजिट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। साझेदार बैंकों और गैर-वित्तीय वित्तीय संस्थानों (NBFCs) के प्रस्तावों की तुलना करने के बाद पसंदीदा संस्थान और जमा अवधि चुनें। ऐप के जरिए डिजिटल रूप से खाता खोलने की प्रक्रिया पूरी करें। कंपनी बचत बढ़ाने वालों के लिए FD को कम जोखिम और निश्चित आय वाला विकल्प मानती है। इसके अलावा वह UPI भुगतान, क्रेडिट समाधान, बिल भुगतान और यात्रा बुकिंग की सुविधा देता है।