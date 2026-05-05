अमेजन ने डिलीवरी नेटवर्क सभी व्यवसायों के लिए खोला, डेल्हीवेरी के शेयरों में आई गिरावट
क्या है खबर?
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन ने अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए अमेजन सप्लाई चेन सर्विसेज (ASCS) लॉन्च की है। यह व्यवसायों को शुल्क के बदले अपने स्वयं के सप्लाई चेन नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देगा। इस सेवा में हवाई और समुद्री माल ढुलाई, ट्रकिंग, वेयरहाउसिंग और लास्ट-माइल डिलीवरी जैसी सेवाएं शामिल हैं। इस घोषणा के बाद, मंगलवार (5 मई) को प्रतिद्वंद्वी कंपनी डेल्हीवेरी के शेयर की कीमत में 4 फीसदी से अधिक की गिरावट आई है।
विस्तार
कंपनी ने खड़ा किया खुद का नेटवर्क
शुरुआत में अमेजन ने ई-कॉमर्स गतिविधियों के लिए अपना लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया था, जिसके लिए वह परिवहन और डिलीवरी के लिए थर्ड-पार्टी कंपनियों पर निर्भर थी। हालांकि, पिछले 10 सालों में कंपनी ने एक व्यापक आंतरिक नेटवर्क विकसित किया, जिसमें कार्गो एयरलाइन, अनुबंधित ड्राइवर्स द्वारा संचालित डिलीवरी वाहनों का एक बड़ा बेड़ा और समुद्र, रेल और हवाई मार्ग से माल ढुलाई ब्रोकरेज सेवाएं शामिल हैं। अब एक पैकेज के माध्यम से दूसरे ग्राहक इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
नुकसान
इस घोषणा से डेल्हीवेरी को होगा नुकसान
इस घोषणा को डेल्हीवेरी के लिए संभावित खतरे के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उसको अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स से प्राप्त होता है और अमेजन भी इसका एक प्रमुख ग्राहक है। अमेजन द्वारा अब अपने संपूर्ण लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को थर्ड-पार्टी के लिए खोलने से इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। इससे लॉजिस्टिक्स और पार्सल डिलीवरी कंपनियों के शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट आई।