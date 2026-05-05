अमेजन ने सप्लाई चेन सर्विसेज शुरू की है

अमेजन ने डिलीवरी नेटवर्क सभी व्यवसायों के लिए खोला, डेल्हीवेरी के शेयरों में आई गिरावट

क्या है खबर?

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन ने अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए अमेजन सप्लाई चेन सर्विसेज (ASCS) लॉन्च की है। यह व्यवसायों को शुल्क के बदले अपने स्वयं के सप्लाई चेन नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देगा। इस सेवा में हवाई और समुद्री माल ढुलाई, ट्रकिंग, वेयरहाउसिंग और लास्ट-माइल डिलीवरी जैसी सेवाएं शामिल हैं। इस घोषणा के बाद, मंगलवार (5 मई) को प्रतिद्वंद्वी कंपनी डेल्हीवेरी के शेयर की कीमत में 4 फीसदी से अधिक की गिरावट आई है।