H-1B वीजा देरी पर अमेजन की राहत, घर से काम कर सकेंगे भारत में फंसे कर्मचारियों

अमेजन ने H-1B वीजा में देरी से जूझ रहे अपने कुछ कर्मचारियों को अस्थायी राहत दी है। कंपनी ने 5 दिन ऑफिस आने के नियम में ढील देते हुए भारत में फंसे कर्मचारियों को 2 मार्च, 2026 तक रिमोट काम की अनुमति दी है। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए है जो 13 दिसंबर, 2025 तक भारत में थे और लंबे समय से अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं।

छूट किन कर्मचारियों को मिली यह छूट? यह छूट उन अमेजन कर्मचारियों को मिली है जो निजी कारणों से भारत आए थे लेकिन वीजा स्लॉट न मिलने से वापस नहीं जा पाए। सामान्य नियमों में कंपनी विदेश से केवल 20 बिजनेस दिनों तक रिमोट काम की अनुमति देती है। इस बार कर्मचारियों को लंबी छुट्टी पर भेजने के बजाय सीमित वर्क फ्रॉम होम विकल्प दिया गया है, ताकि काम और स्थिति दोनों संभाली जा सकें और फिलहाल अस्थायी तौर पर है।

शर्तें रिमोट काम के साथ सख्त शर्तें? कंपनी ने साफ किया है कि इस रिमोट काम के साथ सख्त शर्तें जुड़ी हैं। भारत से काम कर रहे कर्मचारी कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग या कोड डिप्लॉय जैसे तकनीकी काम नहीं कर सकेंगे। उन्हें किसी भी अमेजन ऑफिस में जाने, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, टीम मैनेज करने या रणनीतिक फैसले लेने की अनुमति भी नहीं दी गई है। सभी अंतिम मंजूरी भारत के बाहर ही होगी, कानूनी नियमों के अनुसार ही ऐसा है।

