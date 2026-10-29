अमेजन ने सुबह-सुबह की 250 कर्मचारियों की छंटनी, इन विभागों पर पड़ा असर

अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंडी जेसी के मुताबिक, कंपनी की क्लाउड सेवा अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) की 2027 तक की ज्यादातर क्षमता पहले ही बुक हो चुकी है।

AI से जुड़ी बढ़ती मांग के कारण कंपनी अपने बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश कर रही है। अमेजन ने 2026 में करीब 220 अरब डॉलर के पूंजीगत खर्च का अनुमान दिया था।

कंपनी 29 अक्टूबर को तीसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी करने वाली है, जिन पर निवेशकों की नजर रहेगी।