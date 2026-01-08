अल्फाबेट बनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी, ऐपल को छोड़ा पीछे

अल्फाबेट बनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी, ऐपल को छोड़ा पीछे
क्या है खबर?
टेक दिग्गज कंपनी गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। बाजार मूल्यांकन के मामले में अल्फाबेट ने ऐपल को पीछे छोड़ दिया है। अल्फाबेट का कुल बाजार मूल्यांकन अब करीब 3.88 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 350 लाख करोड़ रुपये) पहुंच गया है। कंपनी के क्लास A शेयर में मजबूत तेजी देखने को मिली, जिससे उसकी वैल्यू में बड़ा उछाल आया और टेक सेक्टर में उसकी स्थिति और मजबूत हो गई है।
मूल्यांकन
शेयर की तेजी से बढ़ा मूल्यांकन
अल्फाबेट के क्लास A शेयर GOOGL बुधवार को 2.45 प्रतिशत की तेजी के साथ 322.04 डॉलर (लगभग 29,000 रुपये) पर बंद हुए। कंपनी के कुल 12.07 अरब शेयर बाजार में आउटस्टैंडिंग हैं। पिछले एक साल में अल्फाबेट के शेयर ने करीब 64.73 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया है। इसी मजबूत प्रदर्शन की वजह से कंपनी का मार्केट कैप तेजी से बढ़ा और वह ऐपल से आगे निकलने में सफल रही है।
ऐपल
ऐपल अब तीसरे स्थान पर
लंबे समय से टॉप कंपनियों में शामिल रही ऐपल अब 3.84 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 345 लाख करोड़ रुपये) के मार्केट कैप के साथ अब तीसरे नंबर पर आ गई है। ऐपल का शेयर AAPL बुधवार को 0.76 प्रतिशत गिरकर 260.36 डॉलर पर बंद हुआ। कंपनी के कुल 14.78 अरब शेयर आउटस्टैंडिंग हैं। पिछले एक साल में ऐपल के शेयर में सिर्फ 7.49 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है।
लाभ
AI और वेमो से अल्फाबेट को मिला फायदा
अल्फाबेट के तेजी से बढ़ते बाजार मूल्यांकन के पीछे सभी बड़ी भूमिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की रही है। कंपनी के AI प्लेटफॉर्म जेमिनी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा, अल्फाबेट की रोबोटैक्सी कंपनी वेमो भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा रही है। वेमो अमेरिका के कई शहरों में कमर्शियल सर्विस चला रही है, जिससे अल्फाबेट की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर बाजार में सकारात्मक माहौल बना हुआ है।