अल्फाबेट बनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी, ऐपल को छोड़ा पीछे

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:18 am Jan 08, 202611:18 am

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। बाजार मूल्यांकन के मामले में अल्फाबेट ने ऐपल को पीछे छोड़ दिया है। अल्फाबेट का कुल बाजार मूल्यांकन अब करीब 3.88 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 350 लाख करोड़ रुपये) पहुंच गया है। कंपनी के क्लास A शेयर में मजबूत तेजी देखने को मिली, जिससे उसकी वैल्यू में बड़ा उछाल आया और टेक सेक्टर में उसकी स्थिति और मजबूत हो गई है।