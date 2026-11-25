एयरटेल ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की मौजूदगी में जोरहाट और सिलचर परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के साथ नया समझौता ज्ञापन साइन किया है।

प्रस्तावित जोरहाट डाटा सेंटर लगभग 4 एकड़ में विकसित किया जाएगा और इसकी क्षमता 10MW होगी। पहले चरण में 200 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है।

सिलचर डाटा सेंटर लगभग 5 एकड़ में विकसित किया जाएगा और इसकी क्षमता 15MW होगी। यहां पहले चरण में 255 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।