एयरटेल ने प्रायोरिटी पोस्टपेड सर्विस को लेकर दूरसंचार विभाग को दी सफाई बिज़नेस May 26, 2026

भारती एयरटेल की नई प्रायोरिटी पोस्टपेड सर्विस काफी चर्चा में है। यह सर्विस 5G नेटवर्क स्लाइसिंग का इस्तेमाल करती है, ताकि भीड़-भाड़ वाले इलाकों में भी पोस्टपेड यूजर्स को बिना किसी रुकावट के अच्छी स्पीड मिलती रहे।

इस मामले में कंपनी ने दूरसंचार विभाग (DoT) के एक पैनल को जानकारी दी है। उनका कहना है कि यह सब कुछ पूरी तरह से कानूनी है।

एयरटेल ने साफ किया कि वे किसी भी ऐप को ब्लॉक या स्लो नहीं कर रहे हैं और यह सर्विस टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) और DoT के नियमों का पूरी तरह से पालन करती है।