हवाई अड्डे के शुल्क में 25 फीसदी की कटौती, एयरलाइंस को दी राहत

अस्थायी कटौती

अस्थायी है यह कटौती

भारतीय विमानन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (AERA) ने सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए कहा कि शुल्कों में यह अस्थायी कमी तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इस कमी के कारण हवाई अड्डों के राजस्व में होने वाली किसी भी कमी को भविष्य में शुल्क समीक्षा के दौरान ध्यान में रखा जाएगा। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के अनुसार, हवाई अड्डे और हवाई नेविगेशन सेवा शुल्क, ईंधन और श्रम लागत के बाद एयरलाइंस के लिए तीसरा सबसे बड़ा खर्च है।