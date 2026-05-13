एयर इंडिया आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में कटौती करेगी

क्यों एयर इंडिया जून-अगस्त के बीच उड़ानों में करेगी कटौती?

क्या है खबर?

टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के चलते परिचालन लागत में वृद्धि और यात्रा मांग में कमी के मद्देनजर उड़ानों में कटौती और खर्च में कमी करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, एयरलाइन ने मई में पहले ही 90 उड़ानें रद्द कर दी हैं और जून से अगस्त के बीच लगभग 100 उड़ानें रद्द करने की योजना है। इससे कई लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय मार्गों की उड़ानों पर असर पड़ेगा।