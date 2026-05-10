एयर इंडिया ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाला

एयर इंडिया ने पिछले तीन सालों में 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से बाहर किया है। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, इन कर्मचारियों पर नैतिक नियम तोड़ने के आरोप थे। एयरलाइन के CEO कैंपबेल विल्सन ने कहा है कि कंपनी में सही तरीके से काम करना जरूरी है। एयर इंडिया में इस समय करीब 24,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। यह जानकारी कर्मचारियों के साथ हुई एक टाउन हॉल मीटिंग में साझा की गई।

कार्रवाई नियम तोड़ने पर हुई कार्रवाई विल्सन ने बताया कि कई कर्मचारियों को प्लेन में सामान की तस्करी और बिना शुल्क अतिरिक्त सामान ले जाने जैसे मामलों में हटाया गया। इसके अलावा, कर्मचारियों के लिए बने एम्प्लॉई लीज़र ट्रैवल सिस्टम के गलत इस्तेमाल के मामले भी सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक, एयर इंडिया ने इस सिस्टम में हजारों कर्मचारियों की गड़बड़ियां पकड़ी हैं। कंपनी ने ऐसे मामलों में जुर्माना लगाने और नियम सख्त करने जैसे कदम भी उठाए हैं।

खर्च खर्च घटाने में जुटी कंपनी एयर इंडिया इस समय आर्थिक दबाव का सामना कर रही है और खर्च कम करने के उपाय लागू कर रही है। कंपनी ने कर्मचारियों के सालाना वेतन बढ़ोतरी को कुछ समय के लिए टाल दिया है। साथ ही गैर-जरूरी खर्च कम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कंपनी प्रबंधन ने कर्मचारियों से फिजूल खर्च रोकने और मुश्किल हालात को समझने की अपील की है। एयरलाइन का कहना है कि मौजूदा हालात में हर स्तर पर लागत नियंत्रण जरूरी है।

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