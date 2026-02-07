एयर इंडिया ने दिल्ली हवाई अड्डे पर खोला महाराजा लाउंज, जानिए क्या मिलेंगी सुविधाएं

यह लाउंज 16 फरवरी से बिजनेस और फर्स्ट क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों, गोल्ड और प्लैटिनम महाराजा क्लब के सदस्यों और स्टार अलायंस के पात्र सदस्यों के लिए खुलने वाला है। इस लाउंज में जरूरतों के हिसाब से अलग-अलग जोन बनाए गए हैं, जिनमें आराम करने या काम करने के लिए जगह के साथ-साथ मेल-जोल का क्षेत्र भी शामिल हैं। इसमें एविएटर बार, ग्लोबट्रॉटर स्टडी और एक शांति क्षेत्र शामिल हैं।

सुविधाएं

लाउंज में मिलेंगी ये सुविधाएं

फर्स्ट क्लास के मेहमानों को क्रिस्टल बार, स्लीप सुइट्स और रनवे के नजारे वाले डाइनिंग एरिया जैसी विशेष सुविधाओं का लाभ मिलता है। महाराजा लाउंज सभी मेहमानों के लिए भारतीय और अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों की विस्तृत रेंज मिलती है, जिसमें लाइव कुकिंग स्टेशन भी शामिल हैं। लाउंज में 'बेवरेज ऑन व्हील्स' सेवा भी उपलब्ध होगी, जिसमें खास कॉकटेल परोसे जाते हैं। इसके अलावा 'टी प्रोग्राम' में पसंद के अनुसार ताजी चाय साथ में तरह-तरह के स्नैक्स और नमकीन परोसे जाते हैं।