एयर इंडिया की उड़ानें सऊदी अरब के लिए 7 नवंबर तक निलंबित, जानिए क्या है वजह

एयर इंडिया ने एक्स पर एक पोस्ट में रियाद, दम्माम और जेद्दा से आने-जाने वाली उड़ानों के रद्द होने की अवधि आगे बढ़ाने की जानकारी दी है।

एयरलाइन ने कहा कि जिन यात्रियों के पास 24 अक्टूबर या उससे पहले की कन्फर्म बुकिंग है, वे अपनी बुकिंग रद्द होने पर रीबुकिंग विकल्पों का लाभ उठा सकते हैं या पूरा रिफंड ले सकते हैं।

इससे पहले दोनों एयरलाइंस ने 24 अक्टूबर तक सऊदी अरब के लिए सेवाएं रद्द कर दी थीं।