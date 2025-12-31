2026 में AI बदल देगी कई नौकरियों का स्वरूप, माइक्रोसॉफ्ट के शोध में हुआ खुलासा 

2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के कारण काम की दुनिया में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकता है। AI विशेषज्ञ जेफ्री हिंटन और माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्य नडेला पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि AI का असर रोजगार पर पड़ेगा। अब माइक्रोसॉफ्ट के एक शोध में सामने आया है कि 2026 में कई नौकरियों के काम करने के तरीके AI की वजह से बदल सकते हैं, जिससे कुछ भूमिकाओं पर बड़ा असर पड़ेगा।

शोध शोध में क्या हुआ खुलासा? माइक्रोसॉफ्ट ने अपने AI टूल कोपायलट के जरिए 2 लाख से ज्यादा असली ऑफिस कामों का विश्लेषण किया है। इसमें ईमेल लिखना, रिपोर्ट बनाना, मीटिंग का सार निकालना और कोड सुधारना जैसे काम शामिल थे। इस स्टडी से 40 ऐसी नौकरियों की पहचान हुई, जिन पर AI आसानी से काम कर सकता है। यह 'AI एप्लीकेबिलिटी स्कोर' बताता है कि किसी नौकरी के कितने काम AI खुद संभाल सकता है।

असर किन नौकरियों पर ज्यादा असर? शोध के मुताबिक, राइटर, एडिटर, ट्रांसलेटर, डाटा एनालिस्ट, मार्केट रिसर्चर, PR प्रोफेशनल, कस्टमर सर्विस, टेलीमार्केटिंग और वेब डेवलपर जैसी नौकरियां ज्यादा असर में हैं। इन सभी में भाषा, डाटा और पैटर्न से जुड़ा काम होता है, जिसमें AI तेजी से बेहतर हो रहा है। अगर काम में बार-बार लिखना, जवाब देना या डाटा समझना शामिल है, तो AI उसका बड़ा हिस्सा संभाल सकता है।

