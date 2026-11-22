चीन में AI के शेयरों में गिरावट आई है

चीन में AI कारोबार घाटे के सौदे में बदला, जून से हुआ अरबों डॉलर का नुकसान

क्या है खबर?

चीन में कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शेयरों में निवेश करना कभी बहुत आकर्षक दांव माना जाता था, लेकिन अब एक घाटे वाली रणनीति में बदल गया है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, टेक केंद्रित 3 सूचकांकों में शामिल कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में जून के अंत से अब तक कुल 1,700 अरब डॉलर (करीब 1.6 अरब रुपये) की गिरावट आई है। साल की पहली छमाही में जो भारी मुनाफा हुआ था वह अब तेजी से खत्म हो गया है।