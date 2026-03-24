स्विगी से खाना ऑर्डर करना हुआ महंगा

जोमैटो के बाद स्विगी से खाना ऑर्डर करना हुआ महंगा, कंपनी ने बढ़ाई प्लेटफॉर्म फीस

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:21 pm Mar 24, 202603:21 pm

क्या है खबर?

जोमैटो के बाद अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी से खाना मंगवाना यूजर्स के लिए महंगा हो गया है। कंपनी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस 14.99 रुपये से बढ़ाकर 17.58 रुपये कर दी है, जो करीब 17 प्रतिशत ज्यादा है। इस रकम में GST भी शामिल है। यह बदलाव ऐसे समय में किया गया है जब दूसरी बड़ी कंपनियां भी अपने चार्ज बढ़ा रही हैं, जिससे ग्राहकों को हर ऑर्डर पर पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है।