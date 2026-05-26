10 साल के बॉन्ड यील्ड में आया उछला, अमेरिकी के ईरान पर हमले का असर 

महंगाई बढ़ने की चिंता

अमेरिका के हमलों ने ईरान के साथ चल रही शांति वार्ताओं पर संकट खड़ा कर दिया है। इसके चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने की संभावनाओं पर भी चिंताएं गहरा गई हैं, जो दुनिया में तेल आपूर्ति का एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है।

कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भारत में ईंधन के दाम भी बढ़ने लगे हैं। अर्थशास्त्रियों की मानें तो इससे जल्द ही महंगाई में 10 से 20 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हो सकती है। इन सब के बीच, भारतीय रुपया भी डॉलर के मुकाबले थोड़ा कमजोर होकर खुला।