मकान या भूखंड खरीदने के लिए EPF से मिलता है एडवांस, जानिए कैसे मिलेगा पैसा

क्या है खबर?

अगर आप मकान बनाने के लिए कोई भूखंड या बना हुआ मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं और पैसा कम पड़ रहा है तो आपको कर्जा लेने की जरूरत नहीं हैं। आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से भी एडवांस ले सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई ब्याज भी नहीं देना होगा। इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। आइये जानते हैं आप कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट से एडवांस रकम किस तरह से निकाल सकते हैं।