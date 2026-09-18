वित्तीय सुरक्षा के लिए इन 5 आदतों को जरूर अपनाएं
क्या है खबर?
अच्छी सैलरी मिलने के बाद भी कई लोग आर्थिक परेशानियों से घिरे रहते हैं। इसकी वजह अक्सर कम कमाई नहीं, बल्कि पैसों का सही इस्तेमाल न करना होती है। आर्थिक रूप से सुरक्षित रहने के लिए यह समझना जरूरी है कि हर महीने कितना पैसा आता है, कितना खर्च होता है और कितना बचता है। इसके साथ ही अचानक आने वाली जरूरतों, कर्ज और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखकर पहले से तैयारी करनी चाहिए।
#1
हर महीने की कमाई और खर्च का हिसाब रखें
सबसे पहले अपनी मासिक कमाई और खर्च की पूरी जानकारी तैयार करें।
घर का किराया, राशन, बिजली, यात्रा, बच्चों की पढ़ाई और दूसरी जरूरी चीजों पर कितना पैसा जाता है, इसे लिखें। छोटे-छोटे खर्चों को भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि महीने के अंत में इनसे बड़ी रकम खर्च हो सकती है।
कम से कम दो-तीन महीने तक हिसाब रखने से फिजूलखर्ची का पता चलेगा और बचत के लिए सही रकम तय कर सकेंगे।
#2
आपातकालीन फंड बनाएं और कर्ज घटाएं
अचानक नौकरी जाने, बीमारी या किसी जरूरी काम के लिए अलग से आपातकालीन फंड जरूर बनाएं।
इसमें कम से कम कुछ महीनों के जरूरी खर्च जितनी रकम रखने की कोशिश करें। साथ ही स्वास्थ्य और जीवन बीमा जैसी सुरक्षा भी जरूरी है, ताकि बड़े खर्च का असर बचत पर न पड़े।
अगर क्रेडिट कार्ड, निजी कर्ज या ज्यादा ब्याज वाली EMI चल रही है, तो उसे जल्द कम करने की योजना बनाएं।
#3
भविष्य के लिए सोच-समझकर निवेश करें
बचत करने के बाद अपनी जरूरत और भविष्य के लक्ष्यों के अनुसार निवेश का रास्ता चुनें।
बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदने, शादी या बुढ़ापे के लिए अलग-अलग लक्ष्य तय किए जा सकते हैं। कमाई बढ़ने पर बचत की रकम भी धीरे-धीरे बढ़ाएं। शेयर बाजार या SIP में पैसा लगाने से पहले जोखिम समझना जरूरी है।
हर छह महीने या साल में अपनी बचत, निवेश, बीमा और कर्ज की समीक्षा करते रहें।