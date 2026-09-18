वित्तीय सुरक्षा के लिए इन 5 आदतों को जरूर अपनाएं

वित्तीय सुरक्षा के लिए इन 5 आदतों को जरूर अपनाएं

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:56 am Sep 18, 202609:56 am

क्या है खबर?

अच्छी सैलरी मिलने के बाद भी कई लोग आर्थिक परेशानियों से घिरे रहते हैं। इसकी वजह अक्सर कम कमाई नहीं, बल्कि पैसों का सही इस्तेमाल न करना होती है। आर्थिक रूप से सुरक्षित रहने के लिए यह समझना जरूरी है कि हर महीने कितना पैसा आता है, कितना खर्च होता है और कितना बचता है। इसके साथ ही अचानक आने वाली जरूरतों, कर्ज और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखकर पहले से तैयारी करनी चाहिए।