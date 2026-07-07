क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच होता है

क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान आदतें

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:25 pm Jul 07, 202606:25 pm

क्या है खबर?

क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय विश्वसनीयता का अहम पैमाना होता है। इसी के आधार पर बैंक और वित्तीय संस्थान तय करते हैं कि आपको लोन या क्रेडिट कार्ड मिलेगा या नहीं। भारत में क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच होता है और 750 या उससे अधिक स्कोर अच्छा माना जाता है। इसलिए समय रहते स्कोर सुधारना भविष्य में बेहतर ब्याज दर और आसान लोन पाने में काफी मदद कर सकता है।