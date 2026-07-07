क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान आदतें
क्या है खबर?
क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय विश्वसनीयता का अहम पैमाना होता है। इसी के आधार पर बैंक और वित्तीय संस्थान तय करते हैं कि आपको लोन या क्रेडिट कार्ड मिलेगा या नहीं। भारत में क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच होता है और 750 या उससे अधिक स्कोर अच्छा माना जाता है। इसलिए समय रहते स्कोर सुधारना भविष्य में बेहतर ब्याज दर और आसान लोन पाने में काफी मदद कर सकता है।
#1
समय पर भुगतान करें और खर्च सीमित रखें
क्रेडिट स्कोर बेहतर रखने के लिए सभी EMI और क्रेडिट कार्ड बिल हमेशा समय पर चुकाएं। एक भी भुगतान में देरी आपके स्कोर को लंबे समय तक प्रभावित कर सकती है। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट इस्तेमाल करने से बचें। विशेषज्ञ कुल क्रेडिट लिमिट का 30 प्रतिशत से कम उपयोग करने की सलाह देते हैं। ऑटो पेमेंट या रिमाइंडर लगाकर समय पर भुगतान करना भी एक अच्छा और सुरक्षित तरीका माना जाता है।
#2
बार-बार लोन के लिए आवेदन करने से बचें
कम समय में कई लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने से आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित हो सकता है। बैंक इसे आर्थिक दबाव का संकेत मान सकते हैं। आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता जरूर जांच लें। साथ ही पुराने क्रेडिट कार्ड को बिना वजह बंद न करें, क्योंकि लंबी और अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री आपके स्कोर को मजबूत बनाती है। जरूरत पड़ने पर पुराने कार्ड का सीमित उपयोग करते रहना भी फायदेमंद साबित हो सकता है।
#3
क्रेडिट रिपोर्ट जांचते रहें, गलतियां तुरंत सुधारें
समय-समय पर अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जरूर जांचें ताकि किसी भी गलत जानकारी, बंद हो चुके लोन की गलत एंट्री या बिना अनुमति खुले अकाउंट का पता चल सके। ऐसी गलती मिलने पर तुरंत संबंधित क्रेडिट ब्यूरो से शिकायत करें। लगातार अच्छा वित्तीय व्यवहार, समय पर भुगतान और जिम्मेदारी से उधार लेने की आदत धीरे-धीरे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाती है और भविष्य में बेहतर वित्तीय सुविधाएं पाने का रास्ता आसान बनाती है।