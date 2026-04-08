अडाणी समूह को अमेरिकी अदालत में मिली जीत, धोखाधड़ी मामला खारिज करने पर हाेगी सुनवाई

तर्क

अडाणी समूह ने दिया यह तर्क

अपनी याचिका में अडाणी परिवार के वकीलों ने कहा कि कथित रिश्वतखोरी योजना का समर्थन करने वाला कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि SEC के पास इन दोनों व्यक्तियों पर आवश्यक अधिकार क्षेत्र नहीं था। अदालत द्वारा सुनवाई की अनुमति देने के फैसले से अडाणी को यह तर्क देने का मौका मिला है कि नियामक की शिकायत को प्रारंभिक चरण में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए, जिससे लंबी जांच प्रक्रिया और मुकदमे से बचा जा सके।