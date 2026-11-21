अडाणी की बघीरा AT1 मिसाइल का पोखरण में प्रदर्शन

अडाणी की बघीरा AT1 मिसाइल का पोखरण में प्रदर्शन, भारतीय सेना के अधिकारियों ने देखा परीक्षण

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:56 pm Nov 21, 202606:56 pm

क्या है खबर?

अडाणी समूह की रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी अडाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने राजस्थान के पोखरण में अपनी नई मिसाइल प्रणाली बघीरा AT1 का प्रदर्शन किया। यह वाहन से दागी जाने वाली एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल है। 20 नवंबर को हुए इस कार्यक्रम में भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कंपनी ने इस दौरान मिसाइल के अलग-अलग परीक्षण किए, जिनमें दिन और रात में निशाना लगाने के साथ एक ही लक्ष्य पर 2 मिसाइलें दागना शामिल था।