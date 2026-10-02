महाराष्ट्र में बड़े निवेश की तैयारी में अडाणी समूह

महाराष्ट्र में बड़े निवेश की तैयारी में अडाणी समूह, 6 लाख करोड़ रुपये से करेगा खर्च

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:09 pm Oct 02, 202605:09 pm

क्या है खबर?

अडाणी समूह महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर निवेश करने की तैयारी कर रहा है। अडाणी एंटरप्राइजेज के डायरेक्टर प्रणव अडाणी ने 1 अक्टूबर को राज्य के नए निवेश प्लेटफॉर्म 'इन्वेस्ट महाराष्ट्र' की शुरुआत के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समूह ने महाराष्ट्र में 6 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसमें करीब 2.6 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पहले ही पूरे हो चुके हैं या फिलहाल उन पर काम चल रहा है।