अडाणी की कंपनी को मिला बड़ा प्रोजेक्ट

अडाणी की कंपनी को महाराष्ट्र में मिला 4,700 करोड़ रुपये का बड़ा प्रोजेक्ट

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:01 pm Aug 26, 202601:01 pm

क्या है खबर?

गौतम अडाणी की कंपनी अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस को महाराष्ट्र में करीब 4,700 करोड़ रुपये का बड़ा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट मिला है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में तेजी देखी गई। प्रोजेक्ट का मकसद कर्नाटक में पैदा होने वाली रिन्यूएबल एनर्जी को महाराष्ट्र के प्रमुख इलाकों तक पहुंचाना है। इसके साथ ही सतारा, पुणे और मुंबई के आसपास बढ़ रहे पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को भी बिजली पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे दोनों क्षेत्रों के बीच बिजली आपूर्ति बेहतर होगी।