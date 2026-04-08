एडम बैक ने खुद को बिटकॉइन का निर्माता सातोशी नाकामोतो मानने से किया इनकार

ब्रिटेन के बिटकॉइन एंटरप्रेन्योर एडम बैक ने साफ और स्पष्ट कहा है कि वह बिटकॉइन के रहस्यमयी निर्माता नहीं हैं। हाल ही में BBC को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस दावे को पूरी तरह गलत बताया। यह दावा द न्यू यॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में सामने आया था। बैक ने कहा कि यह सिर्फ अंदाजे और कुछ समानताओं के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष है, जिसमें कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है।

रहस्य सातोशी नाकामोतो की पहचान अब भी रहस्य नाकामोतो की असली पहचान आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है। बैक ने कहा कि वह लंबे समय से क्रिप्टोग्राफी और डिजिटल करेंसी पर काम करते रहे हैं, लेकिन वह बिटकॉइन के निर्माता नहीं हैं। रिपोर्ट में उनके ईमेल और पोस्ट को सातोशी से जोड़ा गया था, लेकिन उन्होंने इसे केवल एक संयोग बताया और कहा कि एक जैसे काम करने वाले लोगों की सोच अक्सर मिल सकती है।

दौलत बिटकॉइन की दौलत ने बढ़ाया रहस्य नाकामोतो को लेकर चर्चा इसलिए भी ज्यादा होती है, क्योंकि उनके पास बड़ी मात्रा में बिटकॉइन होने का अनुमान लगाया जाता है। माना जाता है कि उनके पास करीब 10 लाख बिटकॉइन हो सकते हैं, जिनकी कीमत लगभग 6,500 अरब रुपये तक पहुंच सकती है। यह कुल बिटकॉइन का करीब 5 प्रतिशत हिस्सा है। अगर यह सच है, तो सातोशी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जा सकते हैं, जिससे लोगों की जिज्ञासा और बढ़ जाती है।

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