पिछले सप्ताह 6 कंपनियों का पूंजीकरण घटा है

6 कंपनियों को हुआ करीब 65,000 करोड़ रुपये का नुकसान, जानिए शीर्ष-10 के आंकड़े

क्या है खबर?

पिछले सप्ताह शीर्ष-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 6 का संयुक्त बाजार मूल्यांकन 64,734 करोड़ रुपये कम हो गया, जिसमें भारती एयरटेल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यह शेयर बाजार में व्यापक कमजोरी को दर्शाता है। इस दौरान BSE का बेंचमार्क सेंसेक्स 263.67 अंक या 0.35 प्रतिशत और NSE का निफ्टी 106.5 अंक या 0.46 प्रतिशत गिरा है। अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से व्यापक स्तर पर बिकवाली का दबाव उत्पन्न हुआ है।