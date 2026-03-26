भारतीय विवाह प्रमाण पत्र के बारे में 5 जरूरी बातें

भारत में विवाह प्रमाण पत्र एक बहुत जरूरी कानूनी दस्तावेज होता है, जो यह साबित करता है कि दो लोग शादीशुदा हैं। यह कई सरकारी और निजी कामों में मांगा जाता है, जैसे वीज़ा, बैंक लोन या पासपोर्ट बनवाना। कानूनी सुरक्षा के लिए भी यह काफी अहम होता है। इसलिए हर शादीशुदा जोड़े को इसका महत्व समझना चाहिए और समय रहते इसे बनवाना चाहिए, ताकि आगे कोई परेशानी न आए।

#1 विवाह प्रमाण पत्र के प्रकार भारत में मुख्य रूप से दो तरह के विवाह प्रमाण पत्र होते हैं। पहला सिविल मैरिज सर्टिफिकेट होता है, जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत बनता है और सभी धर्मों पर लागू होता है। दूसरा धार्मिक शादी का प्रमाण पत्र होता है, जो अलग-अलग धर्मों के अपने कानूनों के अनुसार दिया जाता है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत प्रमाण पत्र बनता है, जो धार्मिक मान्यता के आधार पर होता है।

#2 रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले जोड़े को आवेदन फॉर्म भरना होता है। इसमें नाम, पता और जन्मतिथि जैसी जानकारी देनी होती है। इसके बाद जरूरी दस्तावेज जमा किए जाते हैं। अधिकारियों द्वारा जांच के बाद दोनों को तय तारीख पर कार्यालय में बुलाया जाता है। वहां दोनों की मौजूदगी में प्रक्रिया पूरी होती है और रजिस्ट्रेशन पूरा कर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह प्रक्रिया सरल होती है अगर दस्तावेज सही हों।

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#4 लगने वाला शुल्क विवाह प्रमाण पत्र बनवाने का शुल्क बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन यह राज्य और प्रक्रिया के अनुसार बदल सकता है। आमतौर पर यह 100 रुपये से 500 रुपये के बीच ही होता है। अगर कोई जल्दी सेवा या अतिरिक्त कॉपी चाहिए, तो थोड़ा अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। पहले से इसकी जानकारी होने पर लोग अपने खर्च का सही अंदाजा लगा सकते हैं और बिना परेशानी के यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।