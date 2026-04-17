व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन को आसान बनाती है AI तकनीक, इस्तेमाल करें ये 5 टूल

अपने पैसों का हिसाब-किताब रखना अक्सर एक मुश्किल काम लगता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के आने से यह बहुत आसान हो गया है। ऐसे कई टूल बाजार में मौजूद हैं, जो आपको अपने पैसों पर कंट्रोल पाने और अपने आर्थिक लक्ष्य पूरे करने में मदद करते हैं। आइये जानते हैं पर्सनल फाइनेंस में उपयोगी AI 5 टूल, जो बजट बनाने से लेकर सब्सक्रिप्शन मैनेज करने तक कई तरह काम करने में आपकी सहायता कर सकते हैं।

#1 क्लियो: AI बजटिंग और बचत असिस्टेंट क्लियो एक AI से चलने वाला बजट टूल है, जो चैट के जरिए आपको तुरंत पैसों से जुड़ी सलाह देता है। यह आपकी खर्च करने की आदतों को देखकर पैसे बचाने, बजट बनाने और खर्चों पर नजर रखने के लिए जरूरत के हिसाब से सलाह देता है। यह बातचीत के आधार पर बजट बनाने का काम सरल बनाता है। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए बढ़िया है, जो पैसों से जुड़ी बातें आसान भाषा में सीखना चाहते हैं।

#2 रॉकेट मनी: सब्सक्रिप्शन और बार-बार होने वाले भुगतान को मैनेज करना रॉकेट मनी AI का इस्तेमाल करके फालतू के बार-बार होने वाले भुगतानों को पहचानता और उन्हें रद्द करता है। साथ ही एक खास बचत प्लान भी देता है। यह ऐप खर्च करने की आदतों पर गौर करता है, ताकि इस्तेमाल न हो रहे सब्सक्रिप्शन ढूंढ सके और आपके लिए उन्हें रद्द कर सके। इससे हर महीने बचत हो सकती है। इसका स्मार्ट सेविंग टूल यह भी बताता है कि आप जेब पर असर डाले बिना कितना बचा सकते हैं।

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#3 फ्लोली: ऑटोमैटिक बचत और पैसों से जुड़ी जानकारी फ्लोली AI की ताकत का इस्तेमाल करके बचत को ऑटोमैटिक करने और बिना ज्यादा मेहनत के पैसों को संभालने में मदद करता है। ऑटोमैटिक ट्रांसफर, राउंड-अप बचत और आपकी जरूरत के हिसाब से जानकारी जैसे फीचर्स आपको बिना किसी खास कोशिश के बचत करने में मदद करते हैं। यह तरीका आपके आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है, क्योंकि यह आपकी बचत को चुपचाप बढ़ाता रहता है, जिससे आपको लगातार उस पर ध्यान नहीं देना पड़ता।

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#4 एम्मा: खर्चों पर नजर और आर्थिक सेहत की जांच एम्मा AI टूल सब्सक्रिप्शन पर नजर रखता है, फालतू खर्चों को पहचानता है और आपकी पूरी आर्थिक सेहत का हिसाब देता है। यह आपके सभी बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड को एक जगह जोड़ देता है, जिससे आपको आपके खर्च करने के तरीकों की पूरी जानकारी मिलती है। इसकी मदद से आप गैर-जरूरी खर्चों को कम करने के तरीके जान सकते हैं, क्योंकि यह आपको साफ-साफ दिखाता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है।