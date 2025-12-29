31 दिसंबर तक जरूर पूरा कर लें टैक्स से जुड़े 3 जरूरी काम

31 दिसंबर, 2025 तक जरूर पूरा कर लें टैक्स से जुड़े 3 जरूरी काम

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:41 pm Dec 29, 202505:41 pm

क्या है खबर?

साल 2025 खत्म होने से पहले टैक्सपेयर्स और कारोबारियों के लिए 31 दिसंबर, 2025 एक बेहद अहम तारीख है। इस दिन 3 बड़े वित्तीय कामों की आखिरी तारीख है, जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। इन नियमों का सीधा असर टैक्स रिटर्न, बैंकिंग सुविधाओं, निवेश और सरकारी सेवाओं पर पड़ता है। समय रहते जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर पेनल्टी, रुकावट और असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।