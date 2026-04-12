भारत में वित्त वर्ष 2026 में पेटेंट दाखिल करने में 30 फीसदी इजाफा हुआ है

भारत में वित्त वर्ष 2026 में दाखिल हुए 1.43 लाख पेटेंट, छठे स्थान पर पहुंचा

क्या है खबर?

भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 1.43 लाख से अधिक पेटेंट आवेदन दाखिल करके एक रिकॉर्ड बना दिया है, जो पिछले वर्ष (1.1 लाख) की तुलना में 30 फीसदी अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह वृद्धि सरकारी पहलों, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के घरेलू इनोवेटर्स के प्रयासों के कारण हुई है। इनमें लगभग 70 फीसदी आवेदन देश के भीतर से आए हैं, जिससे स्पष्ट है कि स्वदेशी विचार फल-फूल रहे हैं।