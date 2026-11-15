एलन मस्क समेत टेक दिग्गजों ने किए जेंसेन हुआंग को बहाल करने की मांग पर हस्ताक्षर
क्या है खबर?
एनवीडिया के हाल ही में हटाए गए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग को वापस लाने की मांग वाली याचिका पर 1.15 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर आ चुके हैं। याचिका की वेबसाइट के अनुसार, हस्ताक्षर करने वालों में एनवीडिया के 5,965 मौजूदा कर्मचारी, 1,108 पूर्व कर्मचारी और 63,063 शेयरधारक शामिल हैं। प्रमुख समर्थकों में टेस्ला के CEO एलन मस्क, रेप्लिट के CEO अमजद मसद, एपिक गेम्स के प्रमुख टिम स्वीनी और Y कॉम्बिनेटर के गैरी टैन शामिल हैं।
मांग
कर्मचारियों ने की बोर्ड से मांग
याचिका में कहा गया है कि इस पर हस्ताक्षर करने वाले लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जेंसेन को बिना किसी उचित प्रक्रिया के हटा दिया गया।
साथ ही इसमें मांग की गई है कि बोर्ड उन्हें वापस काम पर रखे, जबकि एक स्वतंत्र जांच के जरिए तथ्यों का पता लगाया जाए।
इसमें बोर्ड से यह भी कहा गया है कि वह एक निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे और जनता को इस बारे में और अधिक जानकारी दे।
गवाही
हुआंग गवाही देने को तैयार
याचिका में कहा गया है, "जेनसन को उचित कानूनी प्रक्रिया मिलनी चाहिए, न कि भीड़ द्वारा किया जाने वाला न्याय।" जेंसेन ने गुरुवार (12 नवंबर) को इस्तीफा दे दिया था।
इससे 4 दिन पहले ही उन्होंने एक चिप कार्यकारी अधिकारी के साथ अफेयर होने की बात कबूल की थी, जिस पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को चीनी जासूस होने का शक है।
पूर्व CEO कांग्रेस के सामने गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं।