कर्मचारी और शेयरधारक जेंसेन हुआंग को बहाल करने की मांग कर रहे हैं

एलन मस्क समेत टेक दिग्गजों ने किए जेंसेन हुआंग को बहाल करने की मांग पर हस्ताक्षर

क्या है खबर?

एनवीडिया के हाल ही में हटाए गए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग को वापस लाने की मांग वाली याचिका पर 1.15 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर आ चुके हैं। याचिका की वेबसाइट के अनुसार, हस्ताक्षर करने वालों में एनवीडिया के 5,965 मौजूदा कर्मचारी, 1,108 पूर्व कर्मचारी और 63,063 शेयरधारक शामिल हैं। प्रमुख समर्थकों में टेस्ला के CEO एलन मस्क, रेप्लिट के CEO अमजद मसद, एपिक गेम्स के प्रमुख टिम स्वीनी और Y कॉम्बिनेटर के गैरी टैन शामिल हैं।