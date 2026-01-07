वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर-2026 के दावेदारों के नाम घोषित, जानिए कब होगा विजेताओं की घोषणा
क्या है खबर?
वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर (WCOTY) 2026 पुरस्कार के लिए गुप्त मतदान के माध्यम से चुने गए शीर्ष-10 फाइनलिस्ट्स की घोषणा कर दी गई है। WCOTY जूरी में 33 देशों के 98 प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोटिव पत्रकार शामिल हैं। पुरस्कार के लिए शीर्ष-10 गाड़ियों SUV सबसे आगे हैं और उसके बाद सेडान का स्थान है। शीर्ष-3 कारों का खुलासा 3 मार्च को किया जाएगा, जबकि विजेताओं की घोषणा 1 अप्रैल को न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑटो शो में होगी।
दावेदार
ये हैं अंतिम 10 दावेदार
वर्ष 2026 के वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर पुरस्कार के शीर्ष-10 फाइनलिस्ट्स में ऑडी Q5/SQ5, BMW iX3, BYD सील 6 DM-i, हुंडई आयोनिक 9, हुंडई पैलिसेड, किआ EV4, किआ EV5, मर्सिडीज-बेंज CLA, निसान लीफ और टोयोटा RAV4 शामिल हैं। वर्ल्ड कार अवार्ड्स ने 5 अन्य श्रेणियों में भी अग्रणी दावेदारों के नाम घोषित किए हैं। वर्ल्ड अर्बन कार अवार्ड के शीर्ष-5 फाइनलिस्ट में अल्फा रोमियो जूनियर, बाओजुन येप प्लस/शेवरले स्पार्क EUV, फायरफ्लाई, हुंडई वेन्यू और वूलिंग बिंगुओ/एरी पॉली शामिल हैं।
लग्जरी कार
इनमें से चुनी जाएगी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी कार
लग्जरी कार के दावेदारों में ऑडी A6 ई-ट्रॉन/S6 ई-ट्रॉन, ऑडी A6/S6, कैडिलैक विस्टिक, ल्यूसिड ग्रेविटी और वोल्वो ES90 शामिल हैं। परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए BMW M2 CS, शेवरले कॉर्वेट E-रे, डिफेंडर ऑक्टा, हुंडई आयोनिक 6 N और मर्सिडीज-AMG GT 63 प्रो को चुना है। इलेक्ट्रिक वाहनों में ऑडी A6 ई-ट्रॉन/S6 ई-ट्रॉन, BMW iX3, हुंडई आयोनिक 9, मर्सिडीज-बेंज CLA, निसान लीफ और डिजाइन के लिए फायरफ्लाई, किआ PV5, लिंक एंड कंपनी 08, माजदा 6e/EZ-6 और वोल्वो ES90 शामिल हैं।