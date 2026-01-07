वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर-2026 के दावेदारों के नाम घोषित, जानिए कब होगा विजेताओं की घोषणा 

दावेदार

ये हैं अंतिम 10 दावेदार

वर्ष 2026 के वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर पुरस्कार के शीर्ष-10 फाइनलिस्ट्स में ऑडी Q5/SQ5, BMW iX3, BYD सील 6 DM-i, हुंडई आयोनिक 9, हुंडई पैलिसेड, किआ EV4, किआ EV5, मर्सिडीज-बेंज CLA, निसान लीफ और टोयोटा RAV4 शामिल हैं। वर्ल्ड कार अवार्ड्स ने 5 अन्य श्रेणियों में भी अग्रणी दावेदारों के नाम घोषित किए हैं। वर्ल्ड अर्बन कार अवार्ड के शीर्ष-5 फाइनलिस्ट में अल्फा रोमियो जूनियर, बाओजुन येप प्लस/शेवरले स्पार्क EUV, फायरफ्लाई, हुंडई वेन्यू और वूलिंग बिंगुओ/एरी पॉली शामिल हैं।