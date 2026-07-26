टायर में नाइट्रोजन गैस भरवाना ज्यादा फायदेमंद होता है

बारिश में कार में सामान्य या नाइट्रोजन में से कौनसी हवा भरवाना रहता है सही?

क्या है खबर?

आपकी गाड़ी के टायरों को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखने के लिए उनमें हवा का सही दबाव बहुत जरूरी होता है। इसके साथ-साथ यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप उनमें कौन-सी हवा भरवा रहे हैं। सामान्य हवा के अलावा नाइट्रोजन गैस का विकल्प मिलता है। इन दिनों बारिश के मौसम को देखते हुए इन दोनों में से कौनसा विकल्प चुनना आपके लिए सही रहेगा। आइए जानते हैं इनके फायदे और नुकसान क्या हैं।