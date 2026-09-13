कार बेचने के बाद भी उसका फास्टैग काम करता रहता है

कार बेचने के बाद क्यों जरूरी है फास्टैग को डिएक्टिवेट करना? जानिए इसका तरीका

क्या है खबर?

लोग पुरानी कार बेचने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और दूसरे कागजात ट्रांसफर करके निश्चिंत हो जाते हैं। कम लोगों को पता है कि कार बेचने के बाद फास्टैग को डिएक्टिवेट करना भी जरूरी है। इसे नजरअंदाज करने पर आगे परेशानी हो सकती है। कार का नया मालिक जब-जब टोल प्लाजा से गुजरेगा तब-तब पैसा आपके फास्टैग से जुड़े अकाउंट से कटता रहेगा। आइए जानते हैं पुरानी कार बेचने के बाद अपने फास्टैग अकाउंट को डिएक्टिव कैसे करें।