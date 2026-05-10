बाइक का पिकअप क्यों हो जाता है कम? जानिए वजह और समाधान
क्या है खबर?
कई लोग शिकायत करते हैं कि कुछ समय बाद उनकी बाइक का पिकअप पहले जैसा नहीं रहता। बाइक तेज एक्सीलेटर देने पर भी सही रफ्तार नहीं पकड़ती और इंजन भारी महसूस होने लगता है। इसके पीछे कई छोटे कारण हो सकते हैं, जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। समय पर ध्यान न देने से माइलेज और इंजन दोनों पर असर पड़ता है। सही देखभाल और नियमित जांच से बाइक का पिकअप लंबे समय तक बेहतर रखा जा सकता है।
एयर फिल्टर
एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग की दिक्कत
बाइक का एयर फिल्टर गंदा होने पर इंजन तक सही मात्रा में हवा नहीं पहुंचती। इससे इंजन की ताकत कम हो जाती है और पिकअप प्रभावित होता है। वहीं, खराब या पुराना स्पार्क प्लग भी इंजन में सही स्पार्क नहीं बनने देता। इससे बाइक झटके देने लगती है और रफ्तार धीमी हो सकती है। एयर फिल्टर की समय-समय पर सफाई करानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर स्पार्क प्लग बदल देना चाहिए, ताकि बाइक का प्रदर्शन सही बना रहे।
खराब फ्यूल
खराब फ्यूल और क्लच से भी असर
घटिया पेट्रोल इस्तेमाल करने से इंजन की कार्यक्षमता कम हो सकती है। इससे बाइक का पिकअप धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है। इसके अलावा, क्लच प्लेट घिस जाने पर इंजन की ताकत सही तरीके से पहियों तक नहीं पहुंचती। बाइक तेज आवाज करती है, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ती। ऐसे में मैकेनिक से क्लच प्लेट की जांच करानी चाहिए। हमेशा अच्छी क्वालिटी का ईंधन इस्तेमाल करना और समय पर सर्विस कराना बाइक की ताकत बनाए रखने के लिए जरूरी माना जाता है।
समाधान
नियमित सर्विस से मिल सकता है समाधान
बाइक की नियमित सर्विस सबसे जरूरी उपाय मानी जाती है। इंजन ऑयल समय पर बदलना, चेन सेट ठीक रखना और टायर में सही हवा बनाए रखना पिकअप सुधारने में मदद करता है। अगर बाइक लंबे समय तक बिना सर्विस के चलती है, तो उसका प्रदर्शन कमजोर होने लगता है। समय-समय पर इंजन और पार्ट्स की जांच कराने से बड़ी खराबी से बचा जा सकता है। सही देखभाल से बाइक का पिकअप और माइलेज दोनों लंबे समय तक बेहतर रहते हैं।