लंबे सफर के बाद बाइक से क्यों आती है टिक-टिक की आवाज? जानिए इसकी वजह
क्या है खबर?
आपने अक्सर लंबे सफर से आने के बाद मोटरसाइकिल के इंजन या साइलेंसर से टिक-टिक जैसी आवाज आते सुनी होगी। कई लोग इस आवाज से परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है बाइक में किसी खराबी की वजह से ऐसा हो रहा है। ज्यादातर मामलों में यह आवाज पूरी तरह सामान्य होती है और आधुनिक तकनीक से जुड़ी होती है। आइये जानते हैं मोटरसाइकिल में टिक-टिक की आवाज क्यों आती है और कब आपको सतर्क होने की जरूरत है।
वजह
इस कारण आती है आवाज
मोटरसाइकिल से लंबी दूरी की यात्रा करने पर इंजन और साइलेंसर बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। साइलेंसर के अंदर लगा कैटलिटिक कंवर्टर काफी ज्यादा गर्म होता जाता है। जब बाइक बंद करते हैं तो इंजन और साइलेंसर ठंडा होना शुरू करते हैं। गर्म हुई धातु ठंडी होने पर सिकुड़न की प्रक्रिया से गुजरती है। इसी दौरान अलग-अलग धातु की परतें सिकुड़ने से टिक-टिक जैसी आवाज पैदा करती है। साइलेंसर और इंजन का तापमान सामान्य होने तक आवाज आती है।
मॉडल्स
कौनसी बाइक्स में होता है ऐसा?
वर्तमान में आने वाली बाइक्स में वायु प्रदूषण कम करने के लिए बाइक निर्माता कंपनियाें द्वारा कैटलिटिक कंवर्टर लगाया जाता है। इसका काम साइलेंसर से निकलने वाली हानिकारक गैसों को कम नुकसानदायक गैसों में बदलना होता है। इस कारण यह सिस्टम बहुत ज्यादा गर्म होता है। BS4 और BS6 बाइक्स में यह आवाज सुनाई देती है। पुराने मॉडल्स में आवाज कम या बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि उनमें यह सिस्टम या तो नहीं होता या बहुत साधारण होता है।
समस्या
ऐसा होना है चिंता की बात
ज्यादातर मामलों में इंजन और साइलेंसर से आने वाली यह आवाज सामान्य होती है, लेकिन कुछ मामलों में यह परेशानी का कारण भी होता है। अगर, आवाज बहुत तेज या लगातार आती रहे और बाइक चलाते समय भी आवाज सुनाई दे तो यह किसी खतरे की घंटी का इशारा हो सकती है। इसके अलावा पावर कम लगे या माइलेज अचानक घट जाए तो ऐसी स्थिति में मैकेनिक से बाइक की जांच कराना सही रहता है।