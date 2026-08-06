यह इंजन की क्षमता और माइलेज दोनों को प्रभावित कर सकता है

बाइक के इंजन में क्यों जमता है कार्बन? जानें बचने के आसान उपाय

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:37 am Aug 06, 202609:37 am

क्या है खबर?

बाइक के इंजन में समय के साथ कार्बन जमा होना एक सामान्य समस्या है, लेकिन लापरवाही करने पर यह इंजन की क्षमता और माइलेज दोनों को प्रभावित कर सकता है। कार्बन बढ़ने से बाइक की पिकअप कम हो सकती है, धुआं ज्यादा निकल सकता है और इंजन की आवाज भी बदल सकती है। कुछ आसान आदतें अपनाकर इस समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है और इंजन को लंबे समय तक बेहतर हालत में रखा जा सकता है।