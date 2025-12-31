कार के स्टीयरिंग में क्यों आती है वाइब्रेशन की समस्या और क्या है इसका समाधान?

कार चलाते समय स्टीयरिंग में कंपन आना कई ड्राइवरों के लिए आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या है। यह दिक्कत अक्सर तेज रफ्तार पर, ब्रेक लगाते समय या ऊबड़-खाबड़ सड़क पर ज्यादा महसूस होती है। स्टीयरिंग वाइब्रेशन सिर्फ आराम कम नहीं करता, बल्कि गाड़ी के कंट्रोल और सेफ्टी पर भी असर डालता है। अगर समय रहते इसका कारण न समझा जाए, तो वाहन के दूसरे जरूरी पार्ट्स भी खराब हो सकते हैं।

वजहें टायर और व्हील से जुड़ी वजहें स्टीयरिंग वाइब्रेशन की सबसे आम वजह टायर से जुड़ी समस्याएं होती हैं। टायर का बैलेंस बिगड़ना, घिसे हुए टायर या गलत एयर प्रेशर कंपन पैदा करता है। इसके अलावा, व्हील अलाइनमेंट सही न होने पर भी स्टीयरिंग हिलने लगता है। इसका आसान समाधान है कि टायर बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट समय-समय पर कराई जाए। इसके साथ ही, टायर की हालत और हवा का दबाव नियमित रूप से जांचना बहुत जरुरी है।

अन्य वजहें ब्रेक और सस्पेंशन की खराबी कई बार ब्रेक डिस्क के टेढ़े होने या ब्रेक पैड घिस जाने से ब्रेक लगाते समय स्टीयरिंग में कंपन आता है। इसके अलावा, सस्पेंशन के पार्ट्स, जैसे शॉक एब्जॉर्बर या बुश खराब होने पर भी यह समस्या दिखती है। ऐसे मामलों में गाड़ी की सर्विसिंग कराना बहुत जरूरी होता है। मैकेनिक ब्रेक डिस्क को ठीक करता है या जरूरत पड़ने पर बदल देता है, जिससे कंपन खत्म हो जाता है।

