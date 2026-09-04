कुछ आसान तरीकों से बदबू दूर की जा सकती है

कार में AC ऑन करते ही बदबू क्यों आती है? इसे दूर करने का सही तरीका

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:04 am Sep 04, 202609:04 am

क्या है खबर?

गर्मी में कार का AC चालू करते ही बदबू आने लगे, तो सफर का मजा खराब हो जाता है। कई लोग इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन लगातार आने वाली गंध AC सिस्टम में गंदगी या नमी का संकेत हो सकती है। खासकर AC बंद रहने, गीली कारपेट या पुराने फिल्टर की वजह से समस्या बढ़ सकती है। अच्छी बात है कि कुछ आसान तरीकों से बदबू दूर की जा सकती है।