अगर इंजन सीज हो जाए तो गाड़ी अचानक बंद हो सकती है

कार का इंजन क्यों हो जाता है सीज? जानिए वजह और बचाव के तरीके

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:31 pm Jul 07, 202605:31 pm

क्या है खबर?

कार का इंजन किसी भी वाहन का सबसे अहम हिस्सा होता है। अगर इंजन सीज हो जाए तो गाड़ी अचानक बंद हो सकती है और दोबारा स्टार्ट नहीं होती। ऐसी स्थिति में इंजन की बड़ी मरम्मत या बदलने तक की नौबत आ सकती है, जिससे लाखों रुपये तक का खर्च आ सकता है। इसलिए समय रहते इसकी वजह समझना और सही देखभाल करना बेहद जरूरी माना जाता है, ताकि बड़ी परेशानी से बचा जा सके।