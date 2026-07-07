कार का इंजन क्यों हो जाता है सीज? जानिए वजह और बचाव के तरीके
क्या है खबर?
कार का इंजन किसी भी वाहन का सबसे अहम हिस्सा होता है। अगर इंजन सीज हो जाए तो गाड़ी अचानक बंद हो सकती है और दोबारा स्टार्ट नहीं होती। ऐसी स्थिति में इंजन की बड़ी मरम्मत या बदलने तक की नौबत आ सकती है, जिससे लाखों रुपये तक का खर्च आ सकता है। इसलिए समय रहते इसकी वजह समझना और सही देखभाल करना बेहद जरूरी माना जाता है, ताकि बड़ी परेशानी से बचा जा सके।
#1
इन कारणों से इंजन हो सकता है सीज
इंजन सीज होने की सबसे बड़ी वजह इंजन ऑयल की कमी या समय पर ऑयल न बदलना है। ऑयल कम होने पर इंजन के अंदर मौजूद पार्ट्स आपस में तेज घर्षण करते हैं और गर्म होकर जाम हो सकते हैं। इसके अलावा, इंजन का ज्यादा गर्म होना, खराब कूलिंग सिस्टम, रेडिएटर में दिक्कत या लंबे समय तक खराब हालत में गाड़ी चलाना भी इंजन सीज होने की बड़ी वजह बन सकता है।
#2
ड्राइविंग के दौरान इन बातों का रखें ध्यान
अगर कार चलाते समय इंजन का तापमान लगातार बढ़ रहा हो, अजीब आवाजें आ रही हों या ऑयल प्रेशर की चेतावनी दिख रही हो तो गाड़ी तुरंत सुरक्षित जगह पर रोक दें। ऐसी स्थिति में जबरदस्ती गाड़ी चलाते रहने से इंजन को गंभीर नुकसान हो सकता है। समय पर मैकेनिक से जांच कराने और छोटी खराबी को तुरंत ठीक कराने से इंजन लंबे समय तक सही हालत में काम करता रहता है।
#3
ऐसे करें बचाव
इंजन को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा सही ग्रेड का इंजन ऑयल इस्तेमाल करें और तय समय पर ऑयल व ऑयल फिल्टर बदलवाएं। कूलेंट का स्तर नियमित रूप से जांचें और रेडिएटर या कूलिंग सिस्टम में खराबी दिखते ही उसे ठीक कराएं। सर्विस शेड्यूल का पालन करें, इंजन पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें और किसी भी चेतावनी लाइट को नजरअंदाज न करें। इससे इंजन सीज होने का खतरा काफी कम हो जाता है।