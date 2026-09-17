बाइक का इंजन चलते समय अचानक झटके क्यों देता है? जानिए संभावित कारण
क्या है खबर?
बाइक चलाते समय इंजन का अचानक झटके देना आम समस्या है। कई बार बाइक तेज करते समय रुक-रुककर चलती है या उसकी रफ्तार अपने आप कम-ज्यादा होने लगती है। इससे चालक को परेशानी होती है और सड़क पर दुर्घटना का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसी समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे पेट्रोल की सप्लाई, स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर या इंजन से जुड़ी खराबी हो सकती है।
#1
पेट्रोल और एयर फिल्टर की समस्या
इंजन को सही तरह चलने के लिए पेट्रोल और हवा का सही मात्रा में मिलना जरूरी है।
पेट्रोल कम मिलने, टंकी में गंदगी होने या फ्यूल फिल्टर जाम होने पर बाइक झटके दे सकती है। इसके अलावा एयर फिल्टर गंदा होने से इंजन तक पर्याप्त हवा नहीं पहुंचती।
इससे इंजन की ताकत कम होती है और बाइक रुक-रुककर चलती है। समस्या होने पर फिल्टर साफ करवाएं और पेट्रोल सप्लाई की जांच कराएं।
#2
स्पार्क प्लग और इंजन की खराबी
स्पार्क प्लग कमजोर या गंदा होने पर इंजन में पेट्रोल और हवा का मिश्रण सही तरह नहीं जलता।
इससे बाइक स्टार्ट होने के बाद झटके दे सकती है या तेज करते समय रुक सकती है। कई बार इंजन ऑयल कम होने, इंजेक्टर गंदा होने या सेंसर में खराबी आने से भी ऐसी परेशानी होती है।
इसलिए स्पार्क प्लग की सफाई, इंजन ऑयल और इंजेक्टर की जांच समय पर करवानी चाहिए।
#3
समस्या दूर करने के आसान उपाय
बाइक में झटके आने पर सबसे पहले पेट्रोल की गुणवत्ता, एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग की जांच करवाएं।
अगर बाइक लंबे समय से सर्विस नहीं हुई है, तो पूरी सर्विस कराना जरूरी है। चेन ज्यादा ढीली या टाइट होने पर भी झटके महसूस हो सकते हैं, इसलिए उसकी जांच करें।
समस्या लगातार बनी रहे तो बाइक को अधिक तेज न चलाएं और अच्छे मैकेनिक से इंजन, सेंसर तथा फ्यूल सिस्टम की जांच करवाएं।