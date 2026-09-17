कई बार बाइक तेज करते समय रुक-रुककर चलती है

बाइक का इंजन चलते समय अचानक झटके क्यों देता है? जानिए संभावित कारण

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:27 am Sep 17, 202609:27 am

क्या है खबर?

बाइक चलाते समय इंजन का अचानक झटके देना आम समस्या है। कई बार बाइक तेज करते समय रुक-रुककर चलती है या उसकी रफ्तार अपने आप कम-ज्यादा होने लगती है। इससे चालक को परेशानी होती है और सड़क पर दुर्घटना का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसी समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे पेट्रोल की सप्लाई, स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर या इंजन से जुड़ी खराबी हो सकती है।